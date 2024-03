Seit Monaten verhandelt die OMV mit seinem Mitgesellschafter Adnoc über eine Fusion der Chemie-Aktivitäten. Zuletzt lief es bei der Borealis viel schlechter als in den Jahren zuvor, keine gute Voraussetzung für einen angemessenen Preis und eine Lösung auf Augenhöhe. Jetzt muss Borealis-Chef Thomas Gangl gehen. Der Aufsichtsrat der Borealis und Gangl haben sich einvernehmlich auf die Beendigung des Mandats als Vorstandsvorsitzender geeinigt. Gangl (52) nimmt Mitte des Jahres den Hut.

„Thomas Gangl ist eine Vorstandspersönlichkeit mit einem breiten Erfahrungsschatz bei der OMV, zuletzt als CEO von Borealis. Ich danke ihm für seine wertvollen Beiträge, die er in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die OMV-Gruppe geleistet hat. Ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben“, so Daniela Vlad, OMV-Vorstandsmitglied und Borealis-Aufsichtsratsvorsitzende, in einer Aussendung.

Der gelernte Verfahrenstechniker war noch unter Ex-OMV-Chef Rainer Seele im April 2021 zum Borealis-Chef geworden, nämlich als der langjährige Borealis-Chef Alfred Stern in den OMV-Vorstand wechselte. Verfahrenstechniker Gangl hatte in der OMV die Nachhaltigkeitsagenden im Vorstand inne. Er leitete als Vorstand unter Seele die Aufstockung der OMV-Beteiligung an Borealis auf 75 Prozent. Er stieß Investitionsentscheidungen für die Elektrolyse für grünen Wasserstoff und für die Anlage zur Produktion von grünen Biotreibstoffen in der Raffinerie Schwechat, sowie die Etablierung des chemischen Recyclingprozesses ReOil der OMV an.

Nachfolger gibt es noch keinen

Die Weiterentwicklung der Strategie 2030 von Borealis dürfte allerdings nicht schnell genug Früchte getragen haben. Die Lage in der europäischen Chemieindustrie gilt derzeit als dramatisch schlecht. Viele Jahre war das Chemieunternehmen Borealis, das weltweit mehrere Forschungszentren betreibt, darunter an erster Stelle jenes in Linz, ein enormer Profit-Binger für die OMV. Als Schatz der Borealis gelten vor allem die mehr als 8000 Patente in der Kunststoff-Herstellung. Dass Borealis auch aus wirtschaftszyklischen Gründen derzeit nicht die lange gewohnten Erträge abwirft, wurde spätestens bei der Bilanzpressekonferenz der OMV Anfang Februar klar. Deren Chemiesparte warf viel weniger ab als früher. Beim Zusammenspannen von Borealis mit Borouge soll das eine entscheidende Rolle dafür spielen, dass der Deal nicht wie ursprünglich geplant noch 2023 unter Dach und Fach gekommen ist.