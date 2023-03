Besonders Kinder der 80er- und 90er-Jahre dürften melancholische Erinnerungen mit dem kultigen Erfrischungsgetränk verbinden: Jahrzehntelange gehörte "Punica" zu den bekanntesten deutschen Lebensmittelmarken. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass der Getränkehersteller PepsiCo die Produktion der Saftmarke bereits letzten Herbst eingestellt hat, ist online ein neuer Hype um den Kultsaft entstanden.

Inoffizieller Punica-Account auf Twitter

Twitter-Nutzer dürften sich schon gewundert haben: Auf den Timelines vieler tauchen aktuell immer wieder unterhaltsame Tweets auf, die vermeintlich von der Saftmarke selbst stammen. Vor dem Hintergrund der eingestellten Produktion wird in den Postings mal dazu aufgerufen, "Punica" aus den Supermärkten zu klauen, mal "so reichsbürgermäßig irgendwo in Brandenburg den Kleinstaat Punica-Oase auszurufen". Die Tweets weisen mehrere Tausend Likes auf.

Abgesetzt werden sie von einem Account namens "Punica", der auf den ersten Blick nach einem offiziellen Markenprofil aussieht. Über 30.000 Menschen folgen ihm und einen der begehrten blauen Haken weist der Account auch auf, er ist von Twitter also verifiziert. Dazu muss man allerdings wissen, dass von Twitter-Boss Elon Musk die Verifizierungen mittlerweile verkauft werden. Schaut man sich das "Punica"-Profil etwas genauer an, stolpert man zudem über die Account-Beschreibung, die in einem Nebensatz erwähnt: "Hier twittert das inoffizielle Punica-Team". Um einen offiziellen Unternehmens-Account handelt es sich also nicht.

Dass es sich um einen Fake- beziehungsweise Satire-Account handelt, dürfte allerdings nicht allen klar gewesen sein. Eine bayrische Regionalzeitung verwendete einen Tweet des Fake-Accounts etwa für einen Bericht zum "Punica"-Aus. Die Macher des Accounts reagierten prompt und lobten den Artikel als "hervorragend recherchiert". Die Regionalzeitung korrigierte den Bericht daraufhin.

Wer wirklich hinter dem Profil steckt, ist bislang nicht bekannt. Man werde jedenfalls so lange weiter twittern, "bis die letzte Flasche getrunken wurde".

Ebay: Eine Flasche Punica für 50 Euro

Aber auch abseits von Twitter scheint die Fruchtsaftmarke noch nicht "gestorben" zu sein. Während die Restbestände noch vereinzelt in Supermärkten verkauft werden, findet man auf Ebay vereinzelt Anzeigen von Nutzerinnen und Nutzern, die den Fruchtsaft zum Verkauf anbieten. Eine Userin aus Deutschland bietet eine Flasche "Punica Apfel fruchtig rot" für 50 Euro beziehungsweise auf Verhandlungsbasis an, ein anderer verlangt 20 Euro für das "Sammlerstück", wie es in der Anzeige heißt. In der dazugehörigen Produktbeschreibung wirbt der User: "Greifen sie zu und kommen sie ein letztes Mal in den Genuss dieses heiligen Grals unter Getränkeliebhabern! Abfüllung 2022 (guter Jahrgang!)."