Nun wurde mit der M'Management GmbH über ein weiteres Unternehmen im Umfeld der Signa Gruppe des Tiroler Investors René Benko Insolvenz eröffnet. Es handelt sich dabei um einen Betreiber von vier Ärztezentren in Innsbruck, Baden, Linz und Salzburg. Die M‘Management GmbH vermietet nicht nur die Flächen, sondern bietet auch zusätzliche Dienstleistungen an. Derzeit geht das Unternehmen von 2,4 Mio. Euro an Passiva aus, berichtete der Kreditschutzverein von 1870 in einer Aussendung.

Bei einer Schließung des unter dem Namen Medicent betriebenen Unternehmens befürchte die M'Management, dass die Außenstände wegen hoher Schadenersatzansprüche auf bis zu 7,5 Millionen Euro steigen könnten. Bei den Verbindlichkeiten sind aber auch Darlehen aus verbundenen Unternehmen eingerechnet. Die Vermögenswerte werden mit 920.000 Euro angegeben. Als Insolvenzursache werden einerseits langfristige, nunmehr für das Unternehmen ungünstige Verträge angeführt. Andererseits habe es von der Alleingesellschafterin keine Zuschüsse gegeben. Auch die Suche nach einem Investor verlief erfolglos.

Im Geflecht der Benko-Stiftungen

Eigentümerin der M'Management GmbH ist die Laura Holding GmbH - benannt nach der ältesten Tochter von Benko. Wobei die Holding an Signa-Gesellschaften beteiligt ist. An der Holding sind die Laura Privatstiftung, die Fressnapf Luxembourg GmbH, die AE Familienholding der Schweizer Investorenfamilie Eugster und der frühere Lindt-&-Sprüngli-Chef Ernst Tanner beteiligt. Dabei handelt es sich um Investoren der Signa-Gruppe.

Das Unternehmen strebt eine Sanierung ohne Eigenverwaltung und die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent an. Die Betreibergesellschaft hat aktuell 18 Mitarbeiter.