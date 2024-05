„Das neue Bürogebäude bietet nicht nur eine umweltfreundliche Arbeitsumgebung, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit und Innovation“, betont Wolfgang Gratzer, Generali Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten-Osttirol. Das neue Bürogebäude in der Smart City in Graz (Waagner-Biro-Straße 102) ist nunmehr die Regionaldirektion des Versicherungsunternehmens für Steiermark und Kärnten-Osttirol. Bisher war diese in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße angesiedelt.

Der neue Standort sei „ESG-konform gebaut“ worden, wird in einer Aussendung hervorgehoben. Auch eine „Top-ÖGNI-Zertifizierung“ werde angestrebt. „Eine Vielzahl innovativer Technologien führen zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks. Darüber hinaus bietet die Smart City durch ihre Infrastruktur beste Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität“, teilt das Unternehmen mit. „Wir sind stolz, mit unserem State-of-the-Art Standort ein Zeichen für Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsweisen zu setzen“, so Gratzer.