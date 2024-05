Apple hat mit einem Werbeclip für sein neues iPad-Modell einen Nerv getroffen - nur nicht so, wie es sich der Konzern erhofft hat. Es hagelte Kritik. Der US-Konzern musste sich entschuldigten und wird nach eigenen Angaben darauf verzichten, das Video ins Fernsehen bringen. Eigentlich sollte der Clip die Robustheit des Pro-Modells der Tablets-Reihe betonen: In einer Presse werden Musikinstrumente wie eine Trompete und ein Klavier sowie Farbtöpfe, Kameras, eine Skulptur und ein Videospielautomat zerquetscht. Dann geht die Presse wieder auf - in ihr liegt ein iPad.

Auch Hugh Grat ist verärgert: „Das ist Zerstörung der menschlichen Erfahrung“ © IMAGO

Viele Zuschauer empörten sich über die Zerstörung, auch wenn diese am Computer generiert wirkte. In Online-Netzwerken machte sich Kritik breit, dass in dem Video Werkzeuge der Kreativität zerquetscht würden. Sogar der Schauspieler Hugh Grant beklagte auf der Online-Plattform X die „Zerstörung der menschlichen Erfahrung“ durch das Silicon Valley.

Für den Konzern sei es wichtig, Produkte für Kreative zu entwerfen, sagt Apple-Manager Tor Myhren. „Mit diesem Video haben wir das Ziel verfehlt und das tut uns leid.“ Konzernchef Tim Cook hatte das Video am Dienstag zur Präsentation der neuen iPad-Modelle auf X veröffentlicht.