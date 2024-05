Wie im Vorfeld bereits erwartet, hat der Technologieriese Apple am Dienstag eine neue Variante des iPad Pro mit einem neuen Chip für künstliche Intelligenz vorgestellt. Damit will der iPhone-Konzern im Wettlauf um die KI-Vorherrschaft Boden gut machen. Das iPad Pro – das mit einem Preis zwischen 1199 und 1449 Euro teuerste Tablet-Modell von Apple – wird zudem mit dem besonders leistungsstarten M4-Chip ausgestattet. Außerdem erhält die iPad-Modellreihe einen OLED-Bildschirm, und die Version mit 13-Zoll-Display ist laut Unternehmen das bisher dünnste Apple-Gerät (5,1 Millimetern), wie der Konzern bei der Präsentation am Dienstag betonte.

Zudem hieß es, dass der M4-Chip „mit einer größeren ‚Neuronalen Engine‘ geliefert“ werde – ein Teil des Chips, „der speziell für die Art der Rechenleistung entwickelt wurde, die für KI-Funktionen wie die Generierung von Text oder Bildern erforderlich ist“. Welche KI-Funktionen die neuen M4-Chips genau antreiben könnten, wird laut Berichten möglicherweise erst am 10. Juni auf der jährlichen Worldwide Developers Conference von Apple klar, wo oft neue Fähigkeiten für Siri, seinen Sprachassistenten, sowie die übrigen Betriebssysteme vorgestellt werden.

Präsentiert wurde auch ein verbesserter Stift (Pencil Pro) für die iPads. Aktualisiert wurde auch die günstigere Modellreihe iPad Air, die nun auch eine größere Version mit 13-Zoll-Display erhält.