Nach dem Schock, den die Verlagerung der Produktion des Villacher Biers ausgelöst hat, war die Brauunion am Mittwoch in Klagenfurt um andere Töne bemüht. Die Verunsicherung am regionalen Biermarkt sei ohnehin groß genug, ließ der regionale Verkaufsleiter Werner Kresse durchklingen, bevor er eine regionale Bierspezialität der Schleppe Brauerei präsentierte.