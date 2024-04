In wenigen Tagen, am 24. April, feiert der elektrische Mercedes G in Peking Weltpremiere. In Graz, wo die Fahrzeugikone seit 1979 vom Band rollt, ist für die Fertigung alles angerichtet, Magna hat die Produktion bis 2029 fix. Im Gefolge des Prestigeauftrages eröffnete DB Schenker am Donnerstag ein neues Logistikzentrum in Premstätten bei Graz. Das Terminal mit einer Gesamtgrundfläche von über 35.000 Quadratmetern und einer Logistikhalle mit 14.000 Quadratmetern ist nach den Worten von Alexander Winter, Vorstandschef von DB Schenker Österreich und Südosteuropa, Österreichs „erster Umschlagplatz für E-Autobatterien, der in dieser Größe genehmigt wurde“.