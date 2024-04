Ö3-Hörer dürften die Serie kennen. Moderator Andreas „Andi“ Knoll bewirbt sich für jeweils einen Nachmittag als Praktikant in einem Unternehmen in Österreich und sendet hierauf live von „draußen“. Titel: „Knoll packt an.“ Als Florist, Hotelpage, Skilehrer und Förster hat der 51-Jährige bereits gearbeitet. Auch bei der Weinlese hat der gebürtige Tiroler geholfen, Bräute eingekleidet, Post ausgetragen, in einem Hundesalon, einer Tischlerei und einer Bäckerei mitgeholfen.

Knoll-„Arbeitgeber“ Robert Kanduth: „Hinter die Kulissen schauen“ © Gert Köstinger

Am Montag, den 22. April, wird Knoll in Kärnten anpacken. Da empfängt ihn Solar-Unternehmer Robert Kanduth am Standort von GreenOneTec in St. Veit an der Glan. Oder viel mehr: Er weist ihn ein. „Für die Hörer wird sich die einzigartige Gelegenheit bieten, hinter die Kulissen eines führenden Unternehmens in der Solarthermie-Branche zu blicken“, so Kanduth, der selbst gut anpacken kann. Was genau Knoll, der unter anderem für seine Moderationen beim Songcontest und beim Opernball bekannt ist und seit 1994 für Ö3 arbeitet, zu tun bekommen wird, verrät Kanduth noch nicht. Übertragen wird von 15 bis 18 Uhr live auf Ö3.