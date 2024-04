Leere Auftragsbücher in Kombination mit hohen Preisen für Rohstoffe, Energie und gestiegenen Lohnkosten machen aktuell vielen Kärntner Gewerbe- und Handwerksbetrieben zu schaffen. Kein Wunder also, dass laut einer aktuellen Erhebung der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten, die Unternehmen die Geschäftslage im ersten Quartal 2024 als deutlich schlechter als im Vorjahresquartal beurteilen. Die Aussichten für das zweite Quartal sind ebenfalls eher trist. Besonders unter Druck stehen jene Betriebe, die auf Eigenheimbau und Wohnungsbau spezialisiert sind. Sowohl die strengen Kreditsvergaberichtlinien (KIM-Verordnung) als auch das Abwarten der Häuslbauer auf eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank seinen aktuell ein Hemmschuh, meint Spartenobmann Klaus Kronlechner. Er fordert vom Land, dass die Kärntner Wohnbauförderung an die aktuellen, gestiegenen Baukosten angepasst wird. Aktuell sei die Lage zwar nicht rosig, aber: „Es zeigt sich eine Silberstreif. Und wir erwarten, dass es in der zweiten Jahreshälfte bergauf geht.“ Schon 2023 war für die Gewerbe- und Handwerksbetriebe ein Jahr mit Licht und Schatten. Nominal sind die Umsätze zwar gestiegen, inflationsbereinigt allerdings um real 6,1 Prozent gesunken.