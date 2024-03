Auch wenn es nur zwei Tage sind, der Ostersonntag und der Ostermontag, an denen der Lebensmittelhandel in der Steiermark geschlossen hat, ist es nützlich zu wissen, wo man dennoch dringend Benötigtes besorgen kann. Sonderöffnungszeiten gelten für Standorte an Flughäfen und Bahnhöfen – und hier kommen in der Steiermark nur Spar-Märkte in Frage.

Der Spar-Supermarkt am Grazer Flughafen in Feldkirchen hat am Sonntag und am Montag von 6 Uhr bis 20 Uhr durchgehend geöffnet. Anders die Sparmärkte am Hauptbahnhof Graz sowie am Bahnhof in Leoben: Sie haben beide am Ostersonntag geschlossen. Dafür öffnen beide am Ostermontag – jener in Leoben von 6 bis 21 Uhr, jener in Graz von 6 bis 22 Uhr. Weiters, so die Spar-Zentrale in der Steiermark, wird der Eurospar in Bruck an der Mur das Bistro am Ostermontag von 6 bis 12 Uhr offenhalten.

Die steirischen Billa- und Billa-Plus-Standorte bleiben am Sonntag und Montag geschlossen, ebenso die Diskonter Hofer und Lidl. Als weitere Einkaufsmöglichkeit stehen freilich Tankstellenshops zur Verfügung. Billa kooperiert hier mit OMV, Shell, BP und Jet, Standorte können Sie hier abfragen. Die Tankstellenshops von Spar firmieren unter „Spar express“ und lassen sich hier finden. Nah&frisch kooperiert etwa mit den Tankstellennetzen von Turmöl und Socar.