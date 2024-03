Indien, USA, Großbritannien: Siemens Mobility baut aktuell Züge und Bahninfrastruktur für Auftraggeber in (fast) der ganzen Welt. Tanja Kienegger, Steirerin und seit dem Vorjahr neue Vorstandschefin von Österreichs größtem Eisenbahnindustrieunternehmen, betont aber: „Man muss nicht in die Ferne schweifen, um Eisenbahn-Champions zu finden.“ Die jüngste Lieferung von drei Vectrons MS (Kostenpunkt: ab fünf Millionen Euro) des deutsch-österreichischen Herstellers ging in das weststeirische Frauental zum Eisenbahnunternehmen DPB. Je 8700 PS stark, rund 19 Meter lang und bis zu 90 Tonnen schwer, baut DPB mit den neuen Vectron-Lokomotiven das Angebot im Schienengüterverkehr aus.