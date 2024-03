Mit Hochspannung war am Donnerstag der das Börsendebüt des Social-Media-Netzwerks Reddit in New York erwartet worden. Das Unternehme löste am ersten Handelstag tatsächlich eine regelrechte Euphorie unter den Anlegern aus: Der Ausgabepreis der Aktie wurde mit 34 US-Dollar festgesetzt – und lag damit bereits am oberen Ende der angesetzten Preisspanne. Zwischenzeitlich legte der Kurs im Handelsverlauf um mehr als 70 Prozent zu, letztlich schlossen die Papiere mit 50,44 Dollar – ein Plus von satten 48 Prozent zum Ausgabepreis.

Reddit wurde 2005 gegründet und gilt als einer der Eckpfeiler der Internet-Kultur. In 100.000 verschiedenen Foren, „Subreddits“ genannt – tauschen sich Nutzer über alle möglichen Themen aus. Die Bandbreite reiche „vom Erhabenen bis zum Lächerlichen, vom Trivialen bis zum Existenziellen, vom Komischen bis zum Ernsthaften“, sagt Mitgründer Steve Huffman.

Noch nie Gewinne erzielt

Der Börsengang von Reddit zog viel Interesse auf sich und galt auch als Test für den Appetit der Anleger auf neue Börsenwerte. Um Kleinanleger für den Börsengang zu interessieren, reservierte Reddit acht Prozent der angebotenen Aktien für bestimmte Nutzerinnen und Nutzer der Plattform, für Moderatoren sowie Freunde und Familienangehörige der Beschäftigten. Diese Gruppe ist an keinerlei Haltefristen gebunden und könnte ihre Beteiligungen am Tag des Börsendebüts auf den Markt werfen. „Dies ist ein einzigartiger Börsengang“, kommentierte Reena Aggarwal, Direktorin des Psaros Center for Financial Markets and Policy der Georgetown University, daher bereits im Vorfeld. „Wie er sich entwickelt, wird zum Teil von der Begeisterung auf der Plattform abhängen.“

Gewinne hat die Firma bisher allerdings nicht gemacht, daher stößt man bei einigen Börsenanalysten auch eine gehörige Portion Skepsis. Bei Reddit selbst sieht man sich „erst am Anfang der Monetarisierung“ des Geschäfts.

Bei Reddit können Nutzer Online-Gruppen gemäß ihren Interessen beitreten. Im vergangenen Quartal hatte die Plattform nach eigenen Angaben im Schnitt gut 73 Millionen Nutzer täglich. Etwa die Hälfte davon kam aus den USA. Reddit steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr von etwa 667 auf 804 Millionen Dollar. Der Verlust sank von 159 auf 91 Millionen Dollar.

In die Schlagzeilen geriet Reddit während „Meme“-Kurskapriolen 2021. Damals hatten sich Kleinanleger im Forum „Wallstreetbets“ dazu verabredet, Aktien von Firmen zu kaufen, auf deren Kursverfall Hedgefonds in großem Stil gewettet hatten. Das prominenteste Beispiel war der US-Videospielehändler GameStop, deren Titel teilweise zweistellige prozentuale Kursgewinne verbuchten. Mit dieser konzertierten Aktion brockten die Reddit-Nutzer Profi-Anlegern milliardenschwere Verluste ein und trieben einige von ihnen in den Ruin.

Reddit hatte den Börsengang vor rund zwei Jahren zunächst vertraulich bei der Börsenaufsicht SEC beantragt - aber die Pläne erst Ende Februar mit der Veröffentlichung eines ersten Aktienprospekts vorangetrieben. Zum Start an der Börse wurde Reddit mit rund 6,4 Milliarden Dollar bewertet – inklusive Mitarbeiter-Aktienoptionen und Aktien mit Sperrfrist. Die letzten beiden Punkte herausgerechnet und damit auf Basis von ausstehenden Aktien ergab sich ein Marktwert von 5,4 Milliarden Dollar.