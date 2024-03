„Die Herkunft“, sagt Stefan Greimel, „prägt sicher einen Menschen“. Der Neo-Vorstand der Treibacher Industrie AG, einem traditionsreichen Industrieunternehmen im Besitz der Privatstiftungen der Familien Schaschl und Rauch (Fruchtsäfte), wuchs in den 1980er-Jahren in einfachsten Verhältnissen im steirischen Lassing auf. Sein Vater starb, als Stefan fünf war, seine Mutter zog ihn und seine drei älteren Halbbrüder alleine auf. Der Wechsel von der Hauptschule an die HAK und später zum Studium nach Graz war damals keineswegs vorgezeichnet, „es waren sicher nicht die leichtesten Voraussetzungen“. Heute weiß er: „Aus bescheidenen Verhältnissen zu kommen, ist eine wichtige Schule fürs Leben.“