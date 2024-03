So vielfältig die Kärntner Skigebiete sind, so unterschiedlich sind auch die Probleme, mit denen sich die Betreiber konfrontiert sehen. Wer zu hoch liegt, ist vielleicht zu weit weg vom Schuss. Zentral gelegen, aber zu niedrig, rinnt die Talabfahrt weg. Wie schnell Letzteres nicht länger saisonabhängig ist, sondern zur Gewissheit wird, belegen immer mehr Studien. Nicht mittel- und langfristig wie klimatische Veränderungen, sondern schon auf kurze Sicht wird das Auslaufen von Seilbahn-Konzessionen zur Bewährungsprobe. Dabei wird sich zeigen, wer genügend Rücklagen hat oder Investoren findet, um jene Großinvestitionen zu tätigen, ohne die ein Ski-Resort stillsteht. Dann steht in der Region nicht nur der alpine Skisport vor dem Aus, es bricht gleichzeitig die Aufstiegshilfe für Wanderer weg.