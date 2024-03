Möbel, Autos, Kleidung - die Fangemeinde von Vintage-Produkten ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Längst hat der Trend auch den Uhren-Sektor erreicht. Uhren mit Geschichte sind Investment, jedenfalls aber Liebhaberei geworden - und Influencer-Content. Solche Raritäten verlangen nach adäquaten Armbandlösungen. Ein weltweiter Bedarf, der der Hirsch Armbänder GmbH aus Klagenfurt Gelegenheit bietet, sich für diese zusätzliche Zielgruppe in Stellung zu bringen. „Vintage ist enorm gefragt und damit Kalbsleder-Armbänder“, sagt Nikolaus Hirsch, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Matthäus in neunter Generation führt. Attraktiv ist somit auch am Handgelenk der sogenannte Saffiano-Look, Leder mit diagonalen Linien bzw. einem Kreuzschraffur-Muster. „Während wir früher Armbänder mit leichter Polsterung gefertigt haben, will die Vintage-Zielgruppe nun flache, dünnere, elegantere Bänder mit einem engeren bzw. einem taillierten Verlauf ähnlich wie er bei Anzügen derzeit angesagt ist.“ Auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen ihre alte Armbanduhr gerne reparieren lassen, nützt dem Kärntner Traditionsunternehmen, das nicht nur die Uhrenindustrie mit Armband-Erstausstattungen beliefert, sondern auch im Nachrüst-Geschäft tätig ist. Motto: „Kleide deine Uhr.“

Das Hirsch Armband-Sortiment wird permanent erweitert © Hirsch Uhrenarmband Gmbh

Aus diesen Kundenansprüchen heraus entwickelte Hirsch etwa die Modelle „Giffone“ oder „Bologna“. Jeweils in verschiedenen Farben, die sich aber eher im Schwarz- und Braunbereich befinden. Hirsch sagt: „Vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz - und dieser DACH-Raum ist ein wichtiger Markt für uns - ist die Klientel, was Farben betrifft, eher konservativ.“ Ganz im Gegensatz zu Japan, wo Hirsch wie auch in anderen 80 Ländern der Erde, seine Uhren-Armbänder vertreibt. Der Exportanteil beträgt 95 Prozent. Exportmärkte sind unter anderem die USA, Kanada, Südamerika, China, Taiwan, Korea, Indien, Australien, Südafrika und Vietnam. In Klagenfurt arbeiten 300 Mitarbeiter für Hirsch, weltweit weitere 600.

Neben den klassischen Kalbsbändern führt Hirsch auch die Sortimentsbereiche Sportarmbänder und „Exotics“, darunter Bänder aus Alligator- oder Eidechsenleder - alles streng zertifiziert. Daneben finden die „Animal free“-Bänder eine immer größere Zielgruppe. Dafür verwendet Hirsch einerseits recycelte Textilien, andererseits Naturmaterialien wie Rosen- oder Weinblätter, Birkenrinde und Stein. Unter der gerade erst registrierten Marke Hirsch Nature Technology macht Hirsch diese Materialien mit speziellen Verfahren verarbeitbar, flexibel, resistent, farbecht und strapazierfähig – alles Eigenschaften von Leder also. „Außerdem verkürzt unsere hausinterne Produktion die Lieferkette, spart Zeit und hat einen besseren CO 2 -Abdruck“, sagt Nikolaus Hirsch.

Uhrenarmbänder aus der exklusiven und registrierten Marke Hirsch Nature Technology: „Im eigenen Haus gefertigt, ressourcenschonend“ © Hirsch Uhrenarmband Gmbh

Materialentwicklung und Sortimentserweiterung generell ist bei Hirsch auch 2024 angesagt. Nicht nur bei der Belieferung der internationalen Uhrenindustrie, sondern auch in Sachen Eigenmarke, die Nikolaus und Matthäus Hirsch stärken wollen. Elf neue Eigenmarken-Bänder haben die beiden allein im Vorjahr neu auf den Markt gebracht. „Wir sind Innovationsführer. Forschung wird immer wichtiger“, so Nikolaus Hirsch. Parallel wurde die Online-Präsenz weiter ausgebaut. „Wir nutzen zunehmend innovative digitale Plattformen, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.“ Im April findet in Genf wieder die große Uhrenmesse „Watches and Wonders“ statt – auch dort wird sich Hirsch wieder umhören.