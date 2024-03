Nach Tagen der Ungewissheit wird heute, Freitag, durch das Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über das Vermögen des René Benko eröffnet. Das berichten die Kreditschützer vom KSV1870 und vom AKV. Der Signa-Gründer hat in seinem Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung das Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit eingeräumt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Anwalt Andreas Grabenweger aus Innsbruck bestellt.

Die Kreditschützer vom KSV nennen es „unerwartet“, dass sich Benko für ein Konkursverfahren entschieden hat. Damit verliert ein Schuldner nämlich die Verfügungsmacht über sein Vermögen.

Aus verfahrensrechtlicher Sicht hätte ein Eigenantrag Benkos für den KSV1870 nur dann Sinn ergeben, wenn dadurch das von der Finanzprokuratur angestrebte Konkursverfahren verhindert und im Eigenantrag ein Sanierungsverfahren beantragt worden wäre. In letzter Konsequenz befindet sich René Benko nun genau in jener Art von Insolvenzverfahren, welches von der Finanzprokuratur von Anbeginn an angestrebt wurde.

„Es geht um gesamtes Vermögen“

Die Wirkung des Konkursverfahrens beziehe sich laut KSV „auf das Beratungsunternehmen und sämtliches Privatvermögen des René Benko“. Gleichzeitig erstreckt sich die Wirkung eines in Österreich eröffneten Insolvenzverfahrens auch auf etwaiges im Ausland gelegenes Vermögen. „Kurz zusammengefasst geht es nun um das gesamte Vermögen des René Benko“, erklärt Klaus Schaller, Regionalleiter West des KSV1870.

Der vom Insolvenzrichter bestellte Insolvenzverwalter stehe nun jedenfalls „vor einer Mammutaufgabe“. Klaus Schaller dazu: „Primär muss der Insolvenzverwalter klären, ob das Beratungsunternehmen des René Benko ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. Daneben besteht seine Hauptaufgabe darin, sich rasch ein Bild über die Vermögenslage des Signa-Gründers zu verschaffen. Spannend wird dabei insbesondere die Frage, ob und wenn ja, welche wechselseitigen Ansprüche zu Signa-Gesellschaften bestehen und welche Vermögensbewegungen in der Vergangenheit in der privaten Vermögenssphäre des René Benko stattgefunden haben.“

Die Gesamtsumme der bei René Benko offen aushaftenden Verbindlichkeiten ist aktuell nicht klar. Es bleibe laut den Kreditschützern „insbesondere abzuwarten, ob durch Signa-Gesellschaften oder Signa-Gläubiger Ansprüche gegen René Benko geltend gemacht werden“. Denkbar wäre es, so der KSV, „dass René Benko persönliche Haftungen für Signa-Verbindlichkeiten übernommen hat“.