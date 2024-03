Nach dem eingebrachten Insolvenzantrag der Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich gegen René Benko persönlich ging am Landesgericht Innsbruck bereits am 13. Februar die sogenannte Insolvenzeröffnungstagsatzung ohne Entscheidung und ohne Benkos Anwesenheit über die Bühne. Seitens der Parteien seien weitere Unterlagen vorzulegen, hieß es in einer Aussendung des Landesgerichts. Dazu habe der Insolvenzrichter den Parteien eine Frist bis März eingeräumt, die nun abgelaufen ist. Es geht um Schulden in Höhe von rund zwei Millionen Euro gegenüber der Finanz.

Außerdem geht es um die Garantie Benkos zur Zahlung von drei Millionen Euro an die Masse. Es gab bereits die Vermutung, dass der Signa-Gründer die dritte Tranche nicht zahlen kann, schon die erste und zweite Tranche kam von zweiter Seite.

Jetzt hat Benko, wie zunächst von der „Krone“ berichtet und später von seinem Anwalt bestätigt, bei einem Innsbrucker Gericht als Privatperson Insolvenz angemeldet.

Video: Die Geschichte des René Benko