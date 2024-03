Vor mehr als zwei Jahren wurde die Steirische Tourismusgesellschaft (STG) um das Geschäftsfeld Standortmarketing erweitert. „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Schritt richtig war, denn wir wollen die Steiermark nicht bloß als Tourismusdestination präsentieren“, sagte Landeshauptmann Christopher Drexler (VP) am Montag. Der Anlass: Die Präsentation eines Maßnahmenbündels, welches die Steiermark „aus einem Guss“ vorstellen will – als Tourismusland, als Wirtschafts- und Forschungsstandort und als Ort, an dem man gerne arbeitet, studiert und lebt. Die Maßnahmen haben vor allem den Zweck, aus der ganzen Welt dringend benötigte Fachkräfte in die Steiermark zu holen.