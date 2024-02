Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV ist es zu einem Aktionärswechsel gekommen. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, hat seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) verkauft, wie die OMV am Donnerstagabend bekanntgab. Adnoc halte nun 24,9 Prozent der Aktien an der OMV, die ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) halte weiterhin 31,5 Prozent. Die Aktienübertragung habe am 28. Februar stattgefunden.

Damit ist Adnoc, einer der weltgrößten Erdölproduzenten, nun der zweitgrößte Aktionär hinter der ÖBAG. Die Transaktion war bereits Ende 2022 angekündigt worden.

Die OMV und Adnoc verhandeln seit Längerem über eine Fusion ihrer Petrochemiesparten Borealis und Borouge. Durch den Deal könnte ein Chemieriese mit einem Jahresumsatz von mehr als 18 Milliarden Euro entstehen. Österreichs größter Industriekonzern hatte im Sommer des Vorjahres erstmals offiziell über die Pläne berichtet.