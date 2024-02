Die Pepco Austria GmbH hat am Dienstag einen Insolvenzantrag beim Handelsgericht Wien eingebracht. Der Schritt war erwartbar: Bereits vergangene Woche hatte die Pepco-Gruppe angekündigt, ihre Geschäftstätigkeit in Österreich einzustellen. Pepco Österreich hat laut eigener Auskunft eine „unzureichende Betriebsleistung“ erbracht, sprich: Verluste erwirtschaftet. Aus dem Unternehmen heißt es: „Das dauerhaft zurückhaltende und schwierige Konsumverhalten in Österreich, die überdurchschnittliche Inflation, die hohen Betriebskosten und der generell negative gesamtwirtschaftliche Ausblick haben die Ergebnisse von Pepco Österreich stark negativ beeinflusst.“

680 Mitarbeiterinnen sind von der Insolvenz betroffen. Inzwischen machen ihnen andere Handelsketten Job-Angebote, darunter Lidl und Rewe. Lidl-Personalchefin Natalie Flatz: „Selbstverständlich steht ehemaligen Pepco-Mitarbeiterinnen die Tür bei uns offen. Wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung.“ Interessierte können sich auf https://karriere.lidl.at bewerben. Rewe International-Vorstand Marcel Haraszti sagt: „Wir sind immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen, insbesondere im Verkauf, und freuen uns über Verstärkung für unser Team.“ Bewerbungen sind unter rewe-group.jobs bzw. direkt über die Mail-Adresse jobs@rewe-group.at möglich.

Die 73 Pepco-Shops in Österreich sollen in Abstimmung mit dem zu bestellenden Insolvenzverwalter bis auf Weiteres zu den üblichen Öffnungszeiten für die Kunden geöffnet bleiben. Elf Filialen sind es in der Steiermark, sechs in Kärnten.

International will das polnische Unternehmen aber weiter expandieren: „Pepco ist weiterhin bestrebt, Europas führender Discounter zu werden.“ Die Marke beschäftigt derzeit 31.000 Mitarbeiter in 19 Ländern in Europa und betreibt 3600 Geschäfte.