In einem außerordentlichen Gesellschafterausschuss des steirischen Mobilitätsclusters ACstyria wurde am Mittwoch ein Wechsel in der Geschäftsführung des ältesten steirischen Cluster-Netzwerks beschlossen: Aufgrund von „Auffassungsunterschieden über die künftige Positionierung des Clusters“ wurde die Trennung von Geschäftsführer Thomas Krenn (46) beschlossen, wie der Kleinen Zeitung von Gesellschafterseite auf Anfrage bestätigt wird. Dabei sei es etwa um Fragen rund um die Transformation in der Branche und die Rolle des Clusters gegangen. Krenn hatte sich im damaligen Hearing-Prozess unter 22 Bewerberinnen und Bewerbern im September 2022 durchgesetzt und mit 1. Jänner 2023 die Agenden an der Spitze des ACstyria von Christa Zengerer übernommen, die zur Geschäftsführerin beim Österreichischen Gießerei-Institut bestellt worden war. Davor war Krenn langjähriger Manager bei der Stahl Judenburg GmbH.