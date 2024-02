Recyclingstandort in Kärnten wächst: „Können Quoten umsetzen“

Seit Sky Plastic von der deutschen Schwarz-Gruppe übernommen wurde, investiert PreZero Polymers Millionenbeträge in das Recycling-Werk in Völkermarkt. Zehntausende Tonnen Plastik aus dem Gelben Sack werden wieder zu Granulat. Umweltministerin Leonore Gewessler glaubt an EU-weite Quote für Rezyklate.