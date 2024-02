Die Statistik Austria bestätigte am Freitag offiziell, was zuvor schon durch die Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 bekannt war. 2023 gab es deutlich mehr Firmenpleiten in Österreich, sie stiegen im Vergleich zu 2022 um 13 Prozent auf die Zahl von 5338 an. An Dynamik zugelegt haben die Insolvenzzahlen demnach vor allem im vierten Quartal, erklärt Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria: „Zu Jahresende haben die Firmenpleiten um knapp ein Fünftel auf 1431 zugelegt.“ Besonders betroffen waren der Dienstleistungsbereich, der Handel und die Baubranche.