Der Kauf oder Verkauf von Immobilien ist eine gewichtige Entscheidung im Leben. Die Gestaltung der Nachlassregelung ebenso. Der Präsident und die Vizepräsidentin der Kärntner Notariatskammer, Werner Stein und Katharina Haiden-Fill, stehen Ihnen heute, Dienstag, den 6. Februar, von 14 bis 15 Uhr am Kleine-Telefon gerne Rede und Antwort zu Kaufverträgen, familiären Übergaben, Schenkungen, Verlassenschaften. „Man muss zuhören können und den Menschen Lösungen aufzeigen, wie man sich und seine Familie gut absichern kann und ohne Streit Vermögensübertragungen in die nächste Generation schafft“, sagen Stein und Haiden-Fill. Ausdrücklich warnen sie davor, sich einfach Verträge aus dem Internet herauszukopieren. „Meistens passen sie nicht zu dem, was man regeln will.“ Zu einer Vorsorgevollmacht wird hingegen geraten - und zwar nicht nur älteren Menschen. „Vor allem Ehepartner glauben, weil sie verheiratet sind, seien sie der rechtliche Vertreter des anderen und können alles für ihn erledigen. Ein Irrtum, wie sich oft zeigt.“

