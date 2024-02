Klimawandel, gestiegene Kosten zur Ausübung des Sports und generell ein sich veränderndes Freizeitverhalten setzen auch der Snowboard-Industrie zu, die rund eine Million Boards im Jahr absetzt. Zudem ist Snowboarding nicht derart institutionalisiert wie etwa der Skisport mit seinen vielen Vereinen, dafür ist die Szene wichtig. Die Branche muss sich verändern und weiterdenken, Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus. Board-Produzent Capita aus Feistritz an der Gail wirft sich in diese Herausforderungen offenbar so gut wie in eine „Big Air“-Schanze. Aktuell fertigt das Kärntner Unternehmen 100.000 Boards im Jahr, also zehn Prozent des Weltmarktes. Europas größter Snowboard-Produzent ist Capita sowieso.