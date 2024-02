Mit 1. April senkt die Kelag für Kärntner Stromkunden die Preise. Der Strompreis für den „Vorteilstarif 2024“ – der auch der neue Neukundentarif ist – sinkt auf 16,68 ct/kWh inkl. Umsatzsteuer. Das entspreche laut Kelag einer Vergünstigung von zehn Prozent gegenüber dem aktuell gültigen Vergleichsprodukt. Im Sommer 2023 war der Strompreis bekanntlich um rund 90 Prozent angehoben worden.

Der Strompreis für Kunden mit Wärmepumpe oder Elektroheizung, die in den neuen Tarif „Vorteilstarif Wärmepumpe“ wechseln, beträgt ab einem Verbrauch von 3501 kWh 13,08 ct/kWh inkl. Umsatzsteuer, laut Kelag 20 Prozent unter dem bisherigen „Vorteilstarif Wärmepumpe“. Für beide Tarife gewährt die Kelag eine Preisgarantie bis 31. März 2025. Eine Bindung ist nicht vorgesehen, die Kunden können jederzeit wechseln.

In die neuen Tarife können laut Kelag alle Kunden wechseln. Sie erhielten, so die Kelag in einer Aussendung, in den kommenden Wochen weiterführende Informationen.

Die Preisvergünstigung sei aufgrund „der vorausschauenden Beschaffungsstrategie der Kelag“ möglich, heißt es weiter. Die Marktpreise für Strom sind zuletzt deutlich gesunken.