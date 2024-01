Im Rahmen der erfolgten Sanierung von kikaLeiner entschied die Geschäftsleitung nun, einen Teil der Logistik an das Unternehmen JCL Logistics Austria auszulagern. Zuvor wurde der Bereich Logistik nochmals evaluiert. Mit März 2024 wird JCL Logistics den Fuhrpark und Teile der Lagerlogistik übernehmen.

Durch das teilweise Outsourcing werden 67 von insgesamt 431 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Bereich entsprechend den geltenden Fristen gekündigt. Ein Teil dieser Beschäftigten wird von JCL übernommen. „Durch diese Maßnahme ist die Redimensionierung auf die Anforderungen der bestehenden 17 kikaLeiner-Standorte im Bereich der Logistik abgeschlossen“, heißt es von der kikaLeiner-Pressestelle in einer Aussendung dazu. Die beiden kikaLeiner-Logistikstandorte in St. Pölten und Vösendorf bleiben im Unternehmen erhalten.

Noch 17 Standorte

KikaLeiner beschäftigt per 1. Jänner 2024 in 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung insgesamt 1867 Mitarbeiter. Die Möbelhäuser bieten wie bisher ein breites Sortiment rund um das Thema Einrichten an – vom Boden über Möbel für alle Bereiche bis zur Küche, sowie alle dazugehörigen Dienstleistungen, wie etwa das Ausmessen, Nähservice, Bodenverlegung, Lieferung und Montage.