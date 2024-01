Der Güterumschlag im Hafen Triest ist 2023 gesunken. Der Hafen hat das vergangene Jahr mit 55,6 Millionen Tonnen Umschlag abgeschlossen, was einem Rückgang von 3,42 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Das sind etwa zwei Millionen Tonnen weniger als 2022, teilte der Hafen mit.

Bei Berücksichtigung der Leistungen des nahe gelegenen Hafens Monfalcone wurde die Schwelle von 59 Millionen Tonnen Umschlag erreicht. Die Zahlen liegen jedoch unter den Werten vor der Pandemie, als in den beiden Häfen 66 Millionen Tonnen umgeschlagen wurden, so die Hafenbehörde.

Mehr Kreuzfahrt-Passagiere

Ein positiver Trend wurde beim Passagierverkehr verzeichnet: Der Hafen von Triest meldete 2023 insgesamt 468.599 Kreuzfahrtpassagiere. Das entspricht einem Plus von 7,15 Prozent gegenüber den 437.336 Kreuzfahrtpassagieren im Vorjahr.

Die Angriffe der Houthi auf die Schifffahrt im Roten Meer führen zu erheblichen Störungen in den italienischen Häfen. Der Hafen Triest befürchtet, dass eine anhaltende Krise die Unternehmen dazu zwingen könnte, ihre Routen neu zu planen und den Verkehr dauerhaft aus dem Mittelmeer zu verlagern.

Neue Störungen kommen hinzu

„Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und Konflikte haben zu den von der Pandemie hinterlassenen Störungen noch weitere hinzukommen lassen. Man muss sich nur die Daten ansehen, um zu verstehen, dass die Krise auch in Triest angekommen ist und andauern könnte. Deshalb müssen wir in der Lage sein, zu diversifizieren, um auf Schocks reagieren zu können. Im Großen und Ganzen hat die östliche Adria jedoch Stärke bewiesen, indem sie die Verluste eingedämmt und in den Eisenbahnsektor sowie in neue Linien im Inframed-Bereich mit Ägypten und Marokko investiert hat“, kommentierte Zeno D‘Agostino, Präsident der Häfen von Triest und Monfalcone.