Der US-Konzern Google ändert auf Druck der Europäischen Union (EU) die Algorithmen seiner Internet-Suchmaschine. Künftig würden mit Google konkurrierende Vergleichsseiten prominenter in den Suchergebnissen auftauchen, kündigte die Alphabet-Tochter am Mittwoch in einem Blogbeitrag an. Diese würden in einem gesonderten Abschnitt angezeigt.

„Für Kategorien wie Hotels werden wir außerdem einen speziellen Bereich testen, um detailliertere Einzelergebnisse mit Bildern, Sternebewertungen und mehr anzuzeigen“, heißt es in dem Blogbeitrag.

Folgen des Digital Markets Act

Google reagiert mit den Veränderungen auf die verschärften Regelungen des europäischen Digital Markets Act (DMA). Er verpflichtet den US-Konzern unter anderem dazu, in den Ergebnissen der Internet-Suchen konkurrierende Dienste und Produkte den eigenen gleichzustellen. Außerdem muss er Unternehmen Zugang zu denjenigen Daten gewähren, die diese bei der Nutzung von Google-Diensten generieren.

Weitere Änderungen im Zusammenhang mit dem DMA beinhalten unter anderem einen erleichterten Wechsel der Standard-Suchmaschine in dem von Google entwickelten Smartphone-Betriebssystems Android. Außerdem müssen europäische Nutzer von Google-Diensten einer Weitergabe ihrer Daten an Dritte für Werbezwecke künftig aktiv zustimmen.