Die deutsche ANWR Group übernimmt die insolvente Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport mit Zentrale in Ohlsdorf. Sie wird damit künftig auch Teil des Sport-2000-Länderverbundes, zu dem bisher Deutschland, Luxemburg, die Schweiz, die Niederlande und Belgien zählten. Das hat die Sportfachhändler-Gemeinschaft in einer außerordentlichen Generalversammlung am Donnerstag beschlossen, wie sie am Freitag mitteilte.

Nach der Zentrasport-Insolvenz im Juli des Vorjahres haben mittlerweile die Gläubiger den Sanierungsplan angenommen, allerdings bekommen sie eine geringere Quote als bisher vorgesehen – 53 statt 60 Prozent. Im Insolvenzverfahren waren Forderungen von rund 600 Gläubigern in Höhe von rund 66 Millionen Euro angemeldet worden. 2021/22 hatte die Zentrasport-Genossenschaft mit Sitz in Ohlsdorf einen Umsatz von 235 Millionen Euro erzielt. Als Gründe für die Zahlungsschwierigkeiten wurden die Insolvenz des steirischen Sportartikelhändlers Geomix, Lieferkettenengpässe und geändertes Kaufverhalten sowie übervolle Lager genannt.

Rund 150 Händler und 150 Lieferanten Teil der neuen Struktur

Dass im November eine Mehrheit der Gläubiger dem Sanierungsplan der Zentrasport zugestimmt habe, habe die Fortführung des Verbandes österreichischer Sportfachhändler gesichert, hieß es in der Aussendung. Die Übernahme des Zentralregulierungsgeschäfts durch die DZB Bank GmbH habe sichergestellt, dass die Händler beliefert werden. Für die Zukunft hat man sich für die ANWR als Partner entschieden. Der Zusammenschluss „gibt nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern eröffnet zahlreiche Chancen durch die Nutzung von länderübergreifenden Synergien“, ist Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000 Österreich, optimistisch. Rund 150 Händler und 150 Lieferanten hätten sich mittlerweile der neuen Struktur angeschlossen oder würden sich aktuell im Aufnahmeprozess befinden.

Der genossenschaftlich organisierte ANWR Group eG mit ihrer Zentrale in Mainhausen in Hessen sind über ihre beiden Kreditinstitute – DZB Bank GmbH und Aktivbank AG – rund 20.000 mittelständische Unternehmen angeschlossen. Die Gruppe beschäftigt selbst rund 1.400 Mitarbeitende. Sport 2000 Österreich ist Mitglied bei Sport 2000 International, der nach Unternehmensangaben europaweit zweitgrößten Einkaufskooperation selbstständiger Sporthändler mit 3556 Geschäften in 25 Ländern und einem Gesamtumsatz (2021) von 5,3 Milliarden Euro.