Bei Wind und Wetter müssen die Monteurinnen und Monteure der Energieanbieter, oft in steilem Gelände, die Strommasten oder Isolatoren auf Beschädigungen kontrollieren. Um diese Aufgabe künftig zu einfacher zu machen, läuft an der Universität Klagenfurt ein Hightech-Projekt: Drohnen sollen eingesetzt werden, um die Inspektion zu übernehmen. Getestet wurde die künstliche Intelligenz in einer eigenen Drohnenhalle.