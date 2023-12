Der chinesische Elektroauto-Riese BYD plant einem Medienbericht zufolge eine neue Fabrik in Ungarn. Das Unternehmen befinde sich in abschließenden Gesprächen mit der ungarischen Regierung über eine Multi-Milliarden-Euro-Investition in eine neue Elektroauto-Fabrik, berichtete die Financial Times (FT) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal könnte bereits am Freitag bekannt gegeben werden.

Das Unternehmen möchte dem Bericht zufolge in einem neuen Werk in Szeged, im Süden Ungarns, Elektroautos und Batterien herstellen. BYD verfüge bereits über ein Buswerk in Ungarn, investiere aber in das Werk, um die europäische Elektroautoindustrie bis zum Ende des Jahrzehnts zu dominieren. Weder bei BYD noch bei der ungarischen Regierung war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.