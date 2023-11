Der Ausbau von Photovoltaik (PV) nimmt in Kärnten massiv Fahrt auf, fast 10.000 solcher (Dach-)Anlagen kamen allein in diesem Jahr hinzu. Rund 27.000 PV-Anlagen sind derzeit an das Netz der Kelag-Tochter KNG angeschlossen, das sind etwa 15 Prozent der Haushalte im Kelag-Netz; 2025 sollen es schon 50.000 sein, so die Prognose von Kelag-Vorstand Reinhard Draxler bei der Kelag-Konferenz zu erneuerbaren Energien. Also jeder vierte Haushalt. Eine Engstelle bleibe das Stromnetz, das ausgebaut und „vom Abnehmer- zum Anbieternetz“ wird. „Wir könnten bei der Energiewende noch viel schneller sein“, mahnt Draxlers Vorstandskollege Danny Güthlein Tempo ein.