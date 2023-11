Für knapp eine halbe Milliarde Euro wird von AT&S in Leoben-Hinterberg das neue Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungszentrum für IC-Substrat- und Packaging-Technologien errichtet. Der Bau wird derzeit fertiggestellt, die Produktion 2024 aufgenommen. Mit der Großinvestition entstehen auch gut 700 neue Arbeitsplätze. 270 neue Beschäftigte wurden bereits neu an Bord geholt – für weitere 300 Fachkräfte starte jetzt die intensive Suche, wird mitgeteilt.

So sind nun u. a. 300 neue Arbeitsplätze als Operator in den Produktions- und Fertigungsbereichen, im Labor (Chemie), in der Instandhaltung ausgeschrieben. Auch Stellen, die sich laut Unternehmen etwa „als erste Karrierechance für Absolventinnen und Absolventen einer HTL“ anbieten, sind darunter. Generell seien technische Grundausbildung (wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik oder Betriebsinstallation), handwerkliches Geschick und Zuverlässigkeit gefragt, wird betont. „Für unsere künftigen Aufgaben brauchen wir kluge Köpfe und geschickte Hände“, sagt Eduard Lackner, HR-Senior-Manager für Österreich bei AT&S. „Auch wer bislang eher in technikfremden Bereichen tätig war, kann sich bei AT&S für diese Stellen bewerben“, so Lackner, der auf spezielle Einschulungsprogramme verweist. Er betont: „Wir machen auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger fit für unsere Hightech-Welt.“ Mit Jahresbeginn 2024 laufe im neuen Werk die Produktion an, „für diese intensive Phase wollen wir bereits möglichst viele neue Kräfte an Bord haben“, so Lackner.