Im Makerspace Carinthia wird am heutigen Donnerstag besonders viel Unternehmergeist gezeigt. Zum zweijährigen Bestehen lädt „Startup Carinthia“ zur Generalversammlung, die nach einem Vernetzungstreffen und Vorträgen in eine Party für die Gründerszene mündet. „Unsere zweite Geburtstagsfeier vereint drei Veranstaltungen in einer“, sagt Mitgründer Alexander Mann. Abgestimmt wird über den neuen Vorstand, der zukünftig ein neues Gesicht an der Spitze hat – soviel steht bereits fest. Nach der Wahl wird es genug Zeit geben, sich über die Innovationen auszutauschen, an denen in Kärnten gerade getüftelt wird.

Einen Vorsatz hat der Verein schon für das kommende Jahr: „Unsere noch junge Start-up-Landkarte wird schon wieder aktualisiert. 2024 wird es eine Neuauflage geben“, verspricht Mann. Die Gründerszene habe in den vergangenen Jahren auch in Kärnten, wie bereits in anderen Bundesländern, mehr Fahrt aufgenommen. Es gebe mehr Kooperationen und Partnerschaften mit großen Firmen. Zum Netzwerk zählt unter anderem Infineon, Hirter Bier und die Wirtschaftskammer Kärnten.

So sieht Kärntens Start-up-Landkarte aus © Startup Carinthia

Gründerszene nimmt Fahrt auf

Rund 260 Mitglieder zählt Startup Carinthia. Viele von ihnen werden am Donnerstag ab 16 Uhr der Podiumsdiskussion lauschen, die Coworking-Expertin Romy Sigl aus Salzburg, Hannah Wundsam (Austrian Startups) und Roland Lindorfer (Startups Oberösterreich) führen werden. Vorgestellt wird auch der dann neu gewählte Vorstand. Die Veranstaltung ist bewusst international: Konversationssprache ist Englisch. Zu den prominenten Mitgliedern, die neu hinzugekommen sind, zählt auch der Flughafen Klagenfurt.

Beim Kickoff-Event zur Gründung: Alexander Mann, Daniel Leustik, Gerald Müller, Daniela Planinschetz-Riepl und Georg Brandenburg (von links nach rechts) © Startup Carinthia

Auf der Makerspace-Bühne stehen werden außerdem Start-ups aus Italien und Slowenien. „Wir betonen den Alpen-Adria-Charakter, den die Gründerszene in Kärnten hat. Ab 18 Uhr drehen sich dann die Plattenteller, wenn DJ-Klänge und Kulinarisches serviert werden. „Wir haben im Vorjahr mit vielen Entrepreneurinnen einen Schritt nach vorne gemacht. Die Landekarte ist wichtig für mehr Sichtbarkeit nach außen“, betont Mann als Vorstandsmitglied. Mit dem build!-Gründerzentrum wolle man zukünftig noch enger kooperieren.