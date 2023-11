Künstliche Intelligenz (KI) als neuen „Mitarbeiter“ nutzen. Diesen Ansatz präsentierte Bernd Buchegger vom im Lakeside Park in Klagenfurt angesiedelten Unternehmen Trinitec IT Solutions & Consulting GmbH bei einem Spezialtraining. In der Wirtschaftskammer Kärnten kamen Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer zusammen, um sich von Experten Anregungen zu holen. Als Inspirationshilfe diente unter anderem der Vortrag von Buchegger. „Wer sich Künstliche Intelligenz als Kollegen nutzbar macht, kann auch jene kritische Zeit überbrücken, bis der Schritt hin zum Kleinunternehmen gelingt“, schildert der IT-Experte.