„Trotz der Herausforderungen, die durch den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen entstanden sind, konnte die Steiermark im vergangenen Jahr beim Export einen neuen Rekordwert erzielen“, betont Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl im Zuge der Exportpreisverleihung am Mittwochabend. Drei steirische Unternehmen, die im Außenhandel seit Jahren besonders erfolgreich sind, wurden prämiert: Der Infrarotheizungs-Hersteller „Redwell Manufaktur“ in der Kategorie Kleinunternehmen, der Bildungstechnologie-Entwickler „eee Austria international projects“ in der Kategorie Mittleres Unternehmen sowie unter den Großunternehmen das Technologie-Unternehmen „IBS Austria“. Eibinger-Miedl spricht von „bemerkenswerten Erfolg unserer innovativen steirischen Betriebe, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen weltweit punkten“. Der Exportpreis biete die Gelegenheit, einige davon „vor den Vorhang zu holen und für ihre außerordentlichen Leistungen würdigen“.

Die Auszeichnungen wurden auch heuer zum Abschluss des traditionellen steirischen Exporttags des Internationalisierungscenters (ICS) verliehen. Neo-ICS-Chef Karl Hartleb unterstrich: „Die Gewinner der heurigen Exportpreise verkörpern damit auch diese erfolgreiche Unternehmerschaft, gleichzeitig sollen sie aber auch jene Wirtschaftstreibenden, die vor dem Schritt ins internationale Geschäft stehen, ermutigen, den wichtigen Schritt – gerne mit Unterstützung des ICS als einschlägige Serviceagentur – zu setzen.“ Insgesamt zähle die Steiermark über mehr als 8000 Exportunternehmen.

„Mit unserer Innovationskraft über den Tellerrand hinausschauen“

Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk betont, dass „die Exportwirtschaft der Schlüssel zu unserem Wohlstand ist“. So werde mittlerweile jeder zweite Euro im Land „jenseits unserer Grenzen erwirtschaftet, insgesamt sind es fast 29 Milliarden Euro pro Jahr“ . Dass sei vor dem Hintergrund der schwierigen Zeiten, die auf die Weltwirtschaft und vor allem Europa zukommen, besonders bemerkenswert, ergänzt ICS-Aufsichtsratschef Jürgen Roth. „Umso wichtiger ist es mit unserer Innovationskraft über den Tellerrand hinauszuschauen und den Export unserer Made in Austria-Produkte zu forcieren.“ Manfred Kainz, stellvertretender Obmann des Landesgremiums Außenhandel, spannt den Bogen zu den Preisträgern: „Unsere Exportpreissieger 2023 haben einen großen Anteil am Wohlstand in der Steiermark und sie nehmen den Weg zur Nachhaltigkeit ernst.“ Kainz nutzte den Abend auch für einen Appell: „In Zeiten des Klimawandels müssen wir allerdings dafür sorgen, dass internationaler Handel weiterhin möglich ist und entsprechende Wirtschaftsabkommen auch abgeschlossen werden.“