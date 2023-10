Es ist ein mehr als nur holpriger Start der dritten KV-Verhandlungsrunde an diesem Freitag. Die Aufregung auf Seiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metalltechnischen Industrie war groß. Im Vorfeld gab es in den zwei Runden noch keinerlei Annäherung gab. Kurzzeitig schaute es nach einem Abbruch aus. Die Arbeitgebervertreter sagten die geplanten Verhandlungen ab. „Grund dafür sind anonyme Drohungen gegen Repräsentanten der Metalltechnischen Industrie“, hieß es in einer Aussendung.

Daraufhin hatten die Gewerkschaften wiederum postwendend klargestellt, dass sie derartige Aggressivität selbstverständlich ablehnen. Am frühen Nachmittag nahmen die Sozialpartner die Gespräche in der Wirtschaftskammer wieder planmäßig auf. Inzwischen wurde der Drohbrief auch der Polizei übermittelt.

Rauer Ton

„Der Fachverband fordert aufgrund dieser Entwicklungen die Gewerkschaften auf, sich öffentlich von Beschimpfungen und Drohungen gegen die Arbeitgeber zu distanzieren und zu einem sachlichen und nicht diffamierenden Kommunikationsstil überzugehen“, schrieb der Fachverband der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ) zur Mittagszeit. „Dann können die Gespräche fortgesetzt werden.“

„Drohungen sind absolut inakzeptabel, ein solches Vorgehen lehnen wir ab. Sozialpartnerschaftliche Gespräche sind das Gegenteil von Aggressivität“, so die Verhandler der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), in einer Aussendung zu den Arbeitgebervertretern. „Gleichzeitig weisen wir den Vorwurf zurück, an solchem Verhalten schuld zu sein.“ Und: „Wir gehen davon aus, dass konstruktive Verhandlungen zeitnah wieder aufgenommen werden.“

Nach dem, auch für die traditionell schwierigen KV-Verhandlungen in der Metallindustrie, ungewöhnlichen Auftakt wird nun um eine Einigung gerungen, die prozentuell noch weit entfernt ist. Die beiden Seiten liegen nämlich sehr weit auseinander. Die Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt plus einer Einmalzahlung von 1050 Euro, die Arbeitnehmer wollen 11,6 Prozent mehr am Konto. Zusammen mit den Antiteuerungsmaßnahmen der Regierung würde dadurch die Inflation abgedeckt, argumentiert die Arbeitgeberseite. Für den Fall, dass es am Freitag zu keiner Einigung kommt, haben die Gewerkschaften bereits Betriebsversammlungen angekündigt.

Debatten um neue Regeln für Verhandlungen

Wirtschaftsforscher und Arbeitgeber haben zuletzt angeregt, dass nicht mehr die rollierende Inflation über ein Jahr die Basis für die Gehaltserhöhung sein soll, sondern auch andere Alternativen angedacht werden sollten – wobei sich selbst die Ökonomen nicht einig sind. So hat IHS-Chef Holger Bonin eine Öffnungsklausel ins Spiel gebracht, also, dass schlecht gehende Unternehmen keine Lohn- und Gehaltserhöhung zahlen müssten. Dies sieht Wifo-Experte Benjamin Bittschi kritisch, schließlich sei es schwer zu ergründen, ob es einem Betrieb aufgrund der hohen Kosten oder wegen anderer Gründe schlecht geht – hiermit könnten Unternehmen gestützt werden, die nicht produktiv genug seien. Bittschi plädiert für einen kürzeren Durchrechnungszeitraum der Inflation als Basis für die Verhandlungen. Damit würden Reallohnverluste vermieden und die Inflation nicht weiter befeuert. Die Arbeitnehmer wollen auch über eine Arbeitszeitverkürzung reden, daran haben aber die Arbeitgeber kein Interesse. Kürzlich hatte der deutsche Maschinenbauverband gemeint, die 40-Stunden-Woche sollte wieder der Normalfall werden. Deutschland ist für die meist in Familienbesitz befindlichen Metallkonzerne in Österreich der wichtigste Exportmarkt.