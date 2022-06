Die Pandemie ist und war sehr belastend. Nicht jeder hat sie in Hinblick auf seine mentale Gesundheit gleich gut wegstecken können. Eine Studie der Donau-Universität Krems beispielsweise zeigt, dass die Hälfte der jungen Erwachsenen an depressiven Symptomen leidet. Aber wie äußert sich so eine Depression eigentlich und wie ist es, damit zu leben? Darüber haben wir uns mit zwei Betroffenen unterhalten. Außerdem haben wir uns angeschaut, wo man Hilfe bekommen kann.

