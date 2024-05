Er ist Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen, hat Erfahrung und Sachkompetenz und kandidierte dennoch – aus freien Stücken – nur für den zweiten Platz, als es darum ging, eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl für die Grünen zu finden: Thomas Waitz. Nun ließ der 51-jährige Steirer allerdings aufhorchen: Er bot sich als künftiger Delegationsleiter der heimischen Grünen im EU-Parlament an. Was treibt den Land- und Forstwirt aus Leutschach an? Wie versucht er von Brüssel aus, politische Themen in der Heimat zu setzen?

Philipp Wohltmann hat sich für diese „kleine.doku“ mit Waitz, seinem Team, aber auch renomierten Europa-Kennern wie Kleine-Zeitung-Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb unterhalten und ein vielschichtiges Porträt des Steirers gezeichnet.

Noch mehr Hintergründe zur EU-Wahl gibt es in unserem Podcast „Samma ehrlich!“ Schülerinnen und Schüler stellen darin Lena Schilling und den Spitzenkandidaten Fragen, die ihnen am Herzen liegen.

Der Podcast zur EU-Wahl