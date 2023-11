Eine Glühbirne würde er jetzt ohnehin nicht brauchen, Hier in Heiligengeist, einem Ort oberhalb Villach, strahlt die Sonne vom fetzlbauen Himmel und leuchtet auch die Wohnung von Gerhard Leeb aus. Den ersten Stock der ehemaligen Volksschule baut er seit Jahren nach seinen Vorstellungen aus und um. Einen Arbeitsplatz für seine Tätigkeit als Journalist und Umweltaktivist hat er hier eingerichtet, ebenso ein Atelier für sein künstlerisches Schaffen. „Einen Kaffee kann ich leider nicht anbieten, das wäre etwas mühsam heute“, meint Leeb mit verschmitztem Lächeln. Auch sonst ist er an diesem Tag in seinem Handlungsradius etwas eingeschränkt. Denn Leeb gehört zu jenen rund 900 Haushalten, die seit dem 16. November keinen Stromliefervertrag mehr mit der Kelag haben - und in seinem Fall wurde die Versorgung tatsächlich eingestellt.