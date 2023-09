Der Almabtrieb der Lipizzaner am vergangenen Samstag wird vielen Besuchern in guter Erinnerung bleiben. Auch die Freiwillige Feuerwehr trug ihren Teil dazu bei, dass der Marsch mit den Junghengsten ins Tal so reibungslos funktionierte. Die Mitglieder der FF Maria Lankowitz sorgten entlang der Strecke für die Sicherheit. Während des Almabtriebs gab es glücklicherweise keine Zwischenfälle, dafür waren kurz nach dessen Ende gleich zwei Einsätze der Florianis erforderlich.