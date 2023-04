Vor Weihnachten 2021 wurde die Hiobsbotschaft publik: Die Firma STS Formtechnik in der Stadionstraße in Bärnbach war in die Insolvenz geschlittert und 41 Mitarbeiter verloren nach Abarbeiten der letzten Aufträge ihren Job. Inzwischen kehrt langsam wieder Leben in das Areal ein, seit Michael Pagger das circa 20.000 Quadratmeter große Areal gegenüber der Kainach und der Glasfabrik im Spätherbst 2022 vom Masseverwalter gekauft hat.