Zu einem skurrilen Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Köflach und Piber, am Sonntag, dem 26. März 2023, um 7.16 Uhr in der Früh alarmiert. Ein Passant hatte den Notruf gewählt, weil er beim Spazierengehen sah, wie aus einem Hühnerstall Rauch aufstieg.

Hühner gerettet

Sofort rückten die beiden Wehren mit 35 Einsatzkräften sowie die Polizei zu dem Brand aus. Bei der Erkundung am Einsatzort wurde festgestellt, dass eine defekte Wärmelampe – eine sogenannte Brutlampe, das Feuer verursacht haben dürfte. "Der Besitzer konnte die Hühner noch selbstständig in einem anderen Raum unterbringen, so ist keines der Tiere zu Schaden gekommen", berichtet Markus Murgg, Kommandant der FF Köflach. Die Feuerwehren löschten das glosende Holz mit einem HD-Rohr. Zudem musste die Zwischendecke aus Holz geöffnet werden, um den Brand komplett zu löschen.