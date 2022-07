"Die Brauns waren als sehr gütige und verständnisvolle Menschen bekannt. Sie waren nachsichtig, wenn Leute mit der Miete in Verzug kamen. Kunden konnten immer anschreiben lassen, bis der ausstehende Betrag am Zahltag beglichen werden konnte.“ Mit diesen Worten beschrieb der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart am Sonntag das jüdische Ehepaar Ignaz und Klara Braun, das seit seiner Hochzeit im Jahr 1906 in Köflach wohnhaft war, bis ihr Leben durch den Nationalsozialismus eine dramatische Wendung nahm. Nun wurde ihnen im Rahmen einer Stolpersteinlegung durch den Kölner Künstler Gunter Demnig vor ihrem einstigen Wohnhaus am Hauptplatz 9 gedacht.