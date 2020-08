Facebook

Rund um die Uhr kann man in der mobilen Greißlerei einkaufen © Karl Mayer

Seit einem Jahr bietet Michael Scheer, Landwirt in St. Martin am Wöllmißberg, Erdäpfel aus eigener Produktion in seiner „Kartoffeltankstelle“ an. Dort, an der Straße von St. Martin nach Edelschrott, kann man in einer frei zugänglichen Hütte die in mehreren Gewichtsklassen abgepackten Köstlichkeiten erwerben. Schon damals hatte Scheer die Idee, auch weitere Produkte vom eigenen Vital-Hof über Selbstbedienung zu vermarkten.