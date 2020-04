Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ob die Freibäder im Bezirk heuer im Sommer aufsperren dürfen, steht noch in den Sternen. Este Vorkehrungen für einen möglichen Betrieb werden aber getroffen.

Für das Schlossbad in Bärnbach wäre die Öffnung einzelner Bereiche eine mögliche Option © Stadtgemeinde Bärnbach

Nur noch eine Woche, dann würden traditionell in der Zeit rund um den ersten Mai die Freibäder ihre Pforten für Sonnenanbeter öffnen. Heuer wird das sicher nicht der Fall sein. Denn es ist ganz klar, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen ein Freibad-Betrieb ab kommender Woche ausgeschlossen ist.

„Und wenn man ehrlich ist, ist auch noch nicht absehbar, ob wir heuer überhaupt aufsperren dürfen“, sagt Jochen Bocksruker, SP-Bürgermeister von Bärnbach, der für das größte Freibad im Bezirk, nämlich das Schlossbad in Bärnbach, zuständig ist. Hier braucht man etwa vier Wochen, um das Bad in Schuss zu bringen. Normalerweise würden die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Aber bisher wurden nur ein paar Reinigungsarbeiten durchgeführt.