Kassiererin Christine Mugrauer und Badegast Barbara Herk freuen sich auf den Sommer © Heike Krusch

Sie ist die Neunte im heurigen Jahr. Am Freitag kaufte Barbara Herk ihr Jahresabo im Freibad Ligist. „Wir schwimmen seit Jahren hier“, sagt sie. „Immer in der Früh. Wenn um neun Uhr die anderen Badegäste kommen, sind wir schon wieder weg.“ Ihre persönliche Schmerzgrenze bei der Wassertemperatur: 20 Grad. Und genau so „warm“ ist das Wasser in Ligist derzeit. Dort öffnet das Bad traditionellerweise am Tag vor Muttertag, heuer also am 11. Mai. „So richtig los geht es aber immer erst im Juni“, ist Bademeister Fritz Wipfler für den großen Andrang gerüstet.