Sturmtief "Petra"Entwurzelter Baum stürzte auf Gemeindestraße

Am Mittwochabend entwurzelte eine Sturmböe in der Zangtalerstraße in Voitsberg einen Baum. Dieser stürzte um und blockierte die Gemeindestraße. Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg und Mitarbeiter des Bauhofs entfernten den Baum.

Eine starke Windböe entwurzelte diesen Baum, der in der Folge auf die Zangtalerstraße stürzte © FF Voitsberg/Amberger

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg am Mittwoch, dem 5. Februar um 17.51 Uhr über die Landesleitzentrale Steiermark zu einem Einsatz in die Zangtalerstraße in Voitsberg alarmiert. Dort hatte eine starke Windböe von den Ausläufern des Sturmtiefs "Petra" einen Baum entwurzelt, dieser war in der Folge auf die Zangtalerstraße gestürzt und blockierte den Verkehrsweg.